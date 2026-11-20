Стартовало голосование и для определения участников Матча звезд КХЛ в Минске. Праздник запланирован с 5 по 7 февраля. И только зрителям решать, кому предстоит выходить на белорусский лед в рамках хоккейного фестиваля. Отбор игроков пройдет в четыре этапа. В рамках первого раунда вплоть до 22 ноября на специальной платформе фанаты будут выбирать одного из "Героев овертайма" - то есть авторов победных шайб, которые случились за пределами основного времени поединка. Минское "Динамо" в данном голосовании представляют два нападающих - это Сэм Энас и Илья Усов.

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Неделя Звезд Хоккея" - это действительно отличное событие. КХЛ проделывает невероятную работу. Участвовать в шоу очень весело. А самое классное для меня - это знакомиться с ребятами из разных клубов чемпионата. Ведь вне льда мы не так много пересекаемся. Потому здорово, что есть возможность пообщаться с североамериканцами, русскими и белорусами в Лиге".

Сэм Энас два раза участвовал в Матче звезд. Но следующее шоу будет особенное, поскольку именно Беларусь будет принимать хоккей.

Нападающий ХК "Динамо-Минск" выразил уверенность, что предстоящее шоу в Минске станет незабываемым и невероятным событием, поскольку в клубе и городе всегда все организуют на высшем уровне. По его словам, на домашней арене команды каждый матч регулярного чемпионата напоминает Матч звезд благодаря вниманию к деталям со стороны медиакоманды, отдела маркетинга и всех сотрудников клуба. Хоккеист подчеркнул, что в феврале зрителей ждет потрясающий праздник, и добавил, что очень надеется сам попасть на Матч звезд.

Неделя звезд хоккея - это титульное событие КХЛ. И лига выбрала Беларусь местом проведения шоу не случайно. Так, столичное "Динамо" третий год подряд показывает 100-процентную посещаемость всех домашних матчей. При этом стадион - второй по вместимости в чемпионате после Санкт-Петербурга. Фирменный стиль и логотип All Star Week уже презентованы. Центральным стал образ василька как символ уникальных природы и культуры Синеокой. Цветовая палитра включает в себя пять оттенков. Также были представлены игровые джерси. Ну а теперь дело за голосованием болельщиков!