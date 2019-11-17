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Стартовало голосование на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке

И два часа назад стартовало голосование на избирательных участках в Вашингтоне и Нью-Йорке. На связи - глава участковой комиссии в Вашингтоне Сергей Нагорный.

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