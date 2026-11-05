Стартуют очные прослушивания конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Подведены итоги первого тура XV Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". По итогам отбора в полуфинале увидим 266 участников. Очные прослушивания конкурсантов традиционно пройдут в Большой студии Дома радио на Красной, 4.

Старт встречам в радийном пространстве будет дан уже 9 ноября. Первыми к живым выступлениям готовятся участники в номинации "Инструментальная музыка. Духовые и ударные инструменты". На следующий день, 10 ноября, члены жюри услышат представителей в номинации "Академический вокал".

Свое мастерство продемонстрируют и солисты в номинации "Инструментальная музыка". 11 ноября услышим "Народные инструменты", 12-го - "Струнно-смычковые инструменты", и 13 ноября прозвучит фортепиано.

16 и 18 ноября на очные прослушивания приглашаются вокалисты в номинации "Наследие". 17 ноября эстафету подхватят участники в номинации "Эстрадный вокал. Солисты".

Победителей проекта объявят в декабре. Лауреаты получат дипломы и памятные призы, а также возможность услышать себя на FM-волнах.