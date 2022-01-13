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Старый Новый год или Щедрец - в этот вечер белорусы молились, и гадали
Встретили Рождество и вошли в режим светлых по настроению и колоритных по этнотрадициям вечеров. Их в древней славянской традиции называют святками. Длится веселый период от 7 до 19 января, от Рождества Христова до Крещения, но есть в этих двух неделях золотая середина - старый Новый год. День, который по юлианскому календарю дает хорошую возможность во второй раз встретить Новолетие! Отметить старый Новый год готовимся уже сегодня, с 13 на 14.
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