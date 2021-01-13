Старый Новый год: в Борисовском районе сберегают традиции щедрого вечера

Сегодня старый Новый год! Праздник, который до началу XX столетия был наступлением Нового года по юлианскому календарю. В нем 1 января соответствовало современному 14 января. Старый Новый год - и церковный, и светский, и народный праздник, который и по сегодняшний день живет под названием Щедрец. Его аутентичные традиции в первую очередь сберегают в деревнях. Обычаи Борисовского района - в репортаже Натальи Бордиловской.

На старый Новый год - только сытный стол. Праздничный вечер с 13 на 14 января по-народному-стародавнему - Щедрец. Поэтому лидер стола уже не крупяная каша, а сковородник - печеное блюдо из яиц, сметаны, муки и сала с колбасой. Древний секрет его приготовления нам открывают "Соседки" - женский коллектив хранительниц народных традиций из деревни Новое Янчино Борисовского района.

Все вкусности староновогоднего стола - обязательно на сене. Как символ рождения младенца Христа в яслях, на соломе, все святки-колядки под скатерть надо было класть засушенную траву. По ней на Щедрец предсказывали плодородие года. А еще гадали на суженого. Адносельчанки Нового Янчино вспоминают народные способы "предугадать брак": Мария Ивановна отыскала мужа, обнимая заснеженный забор, Раиса Павловна - заворачивая кашу в носовой платок.

Вот свадебная одежда новоянчинских "Соседок". Теперь платья - одни из экспонатов созданного ими же Дома фольклора. Местное учреждение культуры четверть столетия назад начало работать на базе сельского клуба. Здесь энтузиастки сделали и музей аутентики из собственных же вещей. Здесь поют, танцуют, кулинарят, занимаются рукоделием, хранят традиции годовых праздников своих прабабушек-прадедушек.

Раньше на святые вечера, от Рождества до Крещения, нельзя было работать. Если нарушишь неписаный закон, считалось, что могут быть неприятности. Бытовые грехи в деревне решали так: рубили веник на пороге, а потом сжигали прутья в печке. Сбросили проблему и пускались в пляски.

Уже более 2 столетий на Рождество в Новом Янчино танцуют "На рэчаньку". До этого местные ходят по деревне, коледуют, собирают угощения, потом группируются в доме и играют "Богатую кутью".