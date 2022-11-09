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Стас Пьеха - гость программы "Скажинемолчи"

В чем идея патриотизма и почему создавать свое, а не брать у Запада - путь к успеху? Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал артист и музыкант Стас Пьеха. Он почти 20 лет в шоу-бизнесе. Певец уверен: транслировать правильные идеи и говорить честно - значит, быть услышанным, и не только в музыке. Такжеартист рассказал о современном методе продвижения через "пул телевидения, интернета и радио" и о том, как относится к Беларуси.

Мне кажется, что ментально я ближе всего к Беларуси. В Питер сначала везем новую программу, чтобы обкатать, попробовать, потому что вроде бы есть иллюзия безопасности, что я там родился, там кто-то придет обязательно на концерт. А вторым делом мы едем в Беларусь и проезжаем много городов. Для меня Беларусь - это как второй дом, потому что здесь и родственники, и концерты. Т. е. в Минск одно время мы ездили чуть ли не чаще, чем в Питер. Точно знаю, что здесь поддержат.
Стас Пьеха, артист, музыкант

Все о семейных взаимоотношениях и планах артиста на ближайшие пять лет. Полную версию интервью со Стасом Пьехой смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".

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