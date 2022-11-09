3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стас Пьеха - гость программы "Скажинемолчи"
В чем идея патриотизма и почему создавать свое, а не брать у Запада - путь к успеху? Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал артист и музыкант Стас Пьеха. Он почти 20 лет в шоу-бизнесе. Певец уверен: транслировать правильные идеи и говорить честно - значит, быть услышанным, и не только в музыке. Такжеартист рассказал о современном методе продвижения через "пул телевидения, интернета и радио" и о том, как относится к Беларуси.
Мне кажется, что ментально я ближе всего к Беларуси. В Питер сначала везем новую программу, чтобы обкатать, попробовать, потому что вроде бы есть иллюзия безопасности, что я там родился, там кто-то придет обязательно на концерт. А вторым делом мы едем в Беларусь и проезжаем много городов. Для меня Беларусь - это как второй дом, потому что здесь и родственники, и концерты. Т. е. в Минск одно время мы ездили чуть ли не чаще, чем в Питер. Точно знаю, что здесь поддержат.
Все о семейных взаимоотношениях и планах артиста на ближайшие пять лет. Полную версию интервью со Стасом Пьехой смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов