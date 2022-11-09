Стас Пьеха - гость программы "Скажинемолчи"

Мне кажется, что ментально я ближе всего к Беларуси. В Питер сначала везем новую программу, чтобы обкатать, попробовать, потому что вроде бы есть иллюзия безопасности, что я там родился, там кто-то придет обязательно на концерт. А вторым делом мы едем в Беларусь и проезжаем много городов. Для меня Беларусь - это как второй дом, потому что здесь и родственники, и концерты. Т. е. в Минск одно время мы ездили чуть ли не чаще, чем в Питер. Точно знаю, что здесь поддержат.

Стас Пьеха, артист, музыкант