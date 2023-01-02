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Стас Пьеха пожелал белорусам "здароўя i светлых дзён"

Поздравления для белорусов продолжают приходить от артистов и спортсменов. И Стас Пьеха не стал исключением.

Я имею честь поздравить жителей Беларуси с прекрасным праздником, с Новым годом, с волшебным праздником Рождества. Пожелать вам исполнения желаний, чудес и прекрасных дней, как можно больше поводов для радости в 2023 году. Очень надеюсь, что мы много раз еще с вами увидимся на прекрасной белорусской земле, где у меня живут родственники и есть мои корни.
Стас Пьеха, российский певец

"Са святам, сябры, жадаю вам здароўя i светлых дзён!" - добавил артист.

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