Стать родителями для 47 детей. Один день в первом в Беларуси семейном детском доме

Стать родителями для 47 детей! Уже завтра в эфире нашего телеканала второй выпуск премьерного проекта Белтелерадиокомпании "Один день". В эту субботу программа отправится в первый в Беларуси семейный детский дом.



30 лет назад Маргарита и ее супруг решили стать новыми мамой и папой для тех деток, которые по разным причинам остались без опеки родных. Они и сами многодетные родители, помимо приемных у них четверо своих детей. Быт, воспитание, досуг - съемочная группа в гостях у большой семьи Кундиковых. Второй выпуск программы "Один день" смотрите завтра в 8:25 на "Беларусь 1".