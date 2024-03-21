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Стать свидетелем космического запуска - такой возможностью воспользовались многие

Байконур - не просто спецобъект, куда имеют доступ лишь люди, причастные к космическим пускам. Космодром - еще и популярное туристическое направление, где уже побывали тысячи, а может даже и десятки тысяч туристов. Посетить овеянные легендами пусковые площадки, прикоснуться к скафандрам и соплам ракетных двигателей. Да, стоит это недешево - до 200 тыс. российских рублей, но разве подобное способно остановить человека, по-настоящему грезящего о космосе? И, разумеется, полет белорусов не мог не привлечь на Байконур наших.

Увидеть воочию старт экипажа, который представляет твою страну, - что может быть слаще для настоящего патриота? Стать свидетелем такого космического запуска - это ведь уникальный шанс прикоснуться к истории родной Беларуси: и такой возможностью воспользовались многие.

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