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Стать "своим при новой власти" могилевский бизнесмен Жаринов хотел не только из-за алчного интереса
Стать "своим при новой власти" могилевский бизнесмен Жаринов хотел не только из-за алчного интереса. Оказывается, у него есть довольно интересный, так сказать, нечистый, бэкграунд. Жаринов помог своему бизнес-партнеру "сэкономить" на налогах почти 100 тыс. рублей.
Что руководило, казалось бы, успешным предпринимателем Виталием Жуковым? Это объяснит его компаньон по бизнесу: Жаринову пообещали серьезный пост - губернатора.
Подробности в фильме агентства АТН "Мародеры".
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