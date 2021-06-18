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Стать "своим при новой власти" могилевский бизнесмен Жаринов хотел не только из-за алчного интереса

Стать "своим при новой власти" могилевский бизнесмен Жаринов хотел не только из-за алчного интереса. Оказывается, у него есть довольно интересный, так сказать, нечистый, бэкграунд. Жаринов помог своему бизнес-партнеру "сэкономить" на налогах почти 100 тыс. рублей.

Что руководило, казалось бы, успешным предпринимателем Виталием Жуковым? Это объяснит его компаньон по бизнесу: Жаринову пообещали серьезный пост - губернатора.

Подробности в фильме агентства АТН "Мародеры".





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