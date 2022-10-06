ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стать заметнее призывает ГАИ

Безопасность на дорогах. В Минске проходит акция "Стань заметнее". Инспекторы ГАИ проводят комплексные мероприятия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция следит, используют ли пешеходы фликеры, в надлежащем ли месте переходят дорогу и пропускают ли их водители.

Особое внимание несовершеннолетним. Так, в 25-й школе Московского района столицы во время интерактивного урока безопасности ученикам напомнили правила поведения на дороге в темное время суток. Сотрудники ГАИ вместе с юными инспекторами организовали тематическую квест-игру.

Акция "Стань заметнее" продлится в белорусской столице до конца недели.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все