Стать заметнее призывает ГАИ

Безопасность на дорогах. В Минске проходит акция "Стань заметнее". Инспекторы ГАИ проводят комплексные мероприятия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция следит, используют ли пешеходы фликеры, в надлежащем ли месте переходят дорогу и пропускают ли их водители.



Особое внимание несовершеннолетним. Так, в 25-й школе Московского района столицы во время интерактивного урока безопасности ученикам напомнили правила поведения на дороге в темное время суток. Сотрудники ГАИ вместе с юными инспекторами организовали тематическую квест-игру.



Акция "Стань заметнее" продлится в белорусской столице до конца недели.



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