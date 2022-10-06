3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стать заметнее призывает ГАИ
Безопасность на дорогах. В Минске проходит акция "Стань заметнее". Инспекторы ГАИ проводят комплексные мероприятия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция следит, используют ли пешеходы фликеры, в надлежащем ли месте переходят дорогу и пропускают ли их водители.
Особое внимание несовершеннолетним. Так, в 25-й школе Московского района столицы во время интерактивного урока безопасности ученикам напомнили правила поведения на дороге в темное время суток. Сотрудники ГАИ вместе с юными инспекторами организовали тематическую квест-игру.
Акция "Стань заметнее" продлится в белорусской столице до конца недели.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов