ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Статистика Минздрава по COVID-19 на 12 мая

Всего за сутки заболело 896 человек. Выздоровели 1196 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. От осложнений коронавирусной инфекции умерли 9 человек. Медики выполнили почти 14 тысяч тестов.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все