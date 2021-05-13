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Статистика Минздрава по COVID-19 на 13 мая

К данным Минздрава по заболевшим коронавирусом: за сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694.


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