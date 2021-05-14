Статистика Минздрава по COVID-19 на 14 мая

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 109 пациентов с COVID-19, выписаны 1 067. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 373 351 человек. Выздоровели 363 873. Летальных исходов - 2 681. Тестов проведено свыше 6 050 000.