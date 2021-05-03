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Статистика Минздрава по COVID-19 на 3 мая

Белорусский Минздрав обновил статистику. За сутки зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648.

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