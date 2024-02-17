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Стационарные магазины, ассортимент продукции, работа автолавки - интересы людей должны быть во главе угла организации торговли на селе
Чтобы пообщаться с сельчанами, узнать их мнение о работе Белкоопсоюза на местах, съемочная группа Агентства теленовостей выехала в районы. К слову, под крылом крупного торгового оператора порядка 5 тысяч магазинов. Они обслуживают треть населения страны.Подробнее рассказал Юрий Карнелович.
Потребкооперация не всегда конкурентоспособна
Пример того, когда крупнейший торговый оператор страны проиграл частнику. В агрогородке Старое Село о бывшем государственном магазине напоминает двухэтажное здание с заколоченными окнами. А когда-то здесь была столовая и даже кафе. Можно было купить не только продукты. Продавали промтовары и стройматериалы. Уже несколько леткак очередь на кассах у конкурентов. Причем сразу в трех магазинах.
Приоритет для страны - благополучие труженика села
Благополучие простого сельчанина должно быть абсолютным приоритетом для страны. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В небольшом поселке Острино работают сетевые и частные маркеты. Но в большинстве своем местные жители отдают предпочтение проверенному государственному магазину. Для пенсионеров и многодетных семей здесь действует система скидок. Цены на социально значимую продукцию ниже на 10 %.
Товары все обозначены специальными стопперами. Очень удобно. На такие товары, как мясо, куры, молоко, макароны, хлебобулочные изделия, яблоки, овощиу нас скидки, поэтому покупатель к нам и идет.
Автолавка - альтернатива стационарным магазинам
Если не рационально содержать магазин, должна быть автолавка. И такая замена должна быть обязательно качественная. Касается это не только ассортимента, но и графика. Оптимизация и маршрутов, и работы в целом - задача местной власти.
Населенные пункты, где нет стационарных торговых точек, обслуживает автомагазин. За день такая машина посещает до 20 деревень и наматывает около 150 км.
Автолавка - это магазин в миниатюре. Ассортимент здесь меньше, но под заказ могут привезти любой товар, даже строительные материалы. Продавец Наталья Васько по проселочным дорогам колесит уже 15 лет. Каждого своего покупателя знает в лицо.
Они приходят со своими жалобами, проблемами. Если им чего-то не хватает, или бывает нужно что-то привезти: даже какую-то таблетку, необычный товар - мы стараемся всегда доставить, позвонить, расспросить.
Качественная работа потребкооперации - задача Белкоопсоюза
Накануне Президент сказал: потерять Белкоопсоюз недопустимо! Это уникальная структура, и от ее успешной работы зависит качество жизни сельчан. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться. Проблем у потребкооперации хватает, но надо навести порядок.
Президент: За деревню головой отвечаете!
"Потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не имеем права. Мы должны заставить ее работать", - подчеркнул белорусский лидер.
"Вам мой совет: начните с дисциплины и порядка, структурируйте свою организацию. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте. Вместе с органами власти. Вице-премьер Заяц будет контролировать, мы будем помогать. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю: оттуда пошла наша страна - мы должны их поддержать. Мы вас заставим работать. Понимайте меня, как хотите. Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас", - заявил Александр Лукашенко.
Не только торговля, но и развитие собственного производства - одна из задач потребкооперации. На создании узнаваемых брендов акцентировал внимание и глава государства.
Потребкооперация может работать эффективно
Получается пока далеко не у всех. Но вот в Мостовском районе на местном хлебозаводе уже несколько лет активно работают над производством хлеба без консервантов. Срок хранения не больше двух суток, но этого достаточно. Покупатели сметают продукцию с прилавков в считаные минуты. Пример небольшого свислочского цеха с их уже популярной "Бацькавай булкай" оказался заразительным.
Мы не пользуемся практически никакими добавками, если можно, то их минимизируем. Хлеб должен расходиться, продукт ежедневный. Поэтому сутки-двое, мне кажется, достаточно.
В месяц здесь выпускают около 120 тонн продукции. Заявки поступают даже из соседних районов. А это рост производства и стабильный доход предприятия.Доходы потребкооперации нужны. Она может работать эффективно - было бы желание.
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