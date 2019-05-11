Статус историко-мемориального присвоен воинскому захоронению отряда партизан "Славный"

Уроки прошлого научили: порох нужно держать сухим. Мы помним историю, и наш святой долг - не допустить ее повторения. А еще сохранить и передать потомкам в рассказах, бережном отношении к местам памяти и захоронениям. Так, накануне Дня Победы статус историко-мемориального присвоен еще одному воинскому захоронению - погибших в Кличевском районе партизан легендарного отряда "Славный". На его счету десятки разгромленных эшелонов и гарнизонов. Скрываясь в неприступных болотах, он не давал покоя фашистам долгих 30 месяцев. Чтобы добраться до места дислокации бойцов, съемочная группа Агентства теленовостей отправилась в настоящую экспедицию.



Рассказывает Андрей Ястребов.



Километров четырнадцать по бездорожью. Если бы не всепроходимый "Урал" местного лесхоза, пришлось бы нелегко. Будто прокладывал нам дорогу. С долгими остановками, чтобы прокопать рвы, осушить лужи, убрать с пути рухнувшие деревья. Спустя часы мы добрались до точки отсчета - непроходимых кличевских болот.



В составе группы и Олег Зайцев. Это он, будучи лесником, добрался до острова, где во время войны, по рассказам местных жителей, прятались партизаны. Когда ступил на сушу, удивился.

Остров Веремеевка. Именно на нем в болотах в годы Великой Отечественной базировался легендарный отряд "Славный".

Это в то время, когда вокруг уже была оккупирована территория. 8 месяцев в тылу противника наши бойцы не давали покоя фашистам.











На счету "Славного" - почти 30 месяцев диверсий в тылу врага. Сформирован былв Москве в 42-м. В его составе с полсотни мастеров спорта, чемпионов СССР, в том числе по плаванию, бегу, мировой рекордсмен-гиревик, восьмикратный чемпион по гребле. По вражескому тылу прошли свыше полутора тысяч километров. Десятки разгромленных гарнизонов, взорванных эшелонов, свыше 3 000 убитых немцев. А еще огромный объем собранных разведданных.

Оставшиеся в живых из отряда после вспоминали то страшное время.

Неудивительно, что за поимку партизан была назначена награда. За командира 40 000 марок, не считая земли и лесных угодий. Но не сдал никто. Ведь к тому времени в районе было уже 16 партизанских отрядов - почти все население. Уходили сражаться с врагом целыми школами, рассказывает Мария Шалай.



В те годы она тоже была партизанкой. В свои 95 она и сейчас со слезами на глазах вспоминает погибших подруг.



Не памятники ставили в те годы на могилы партизан, а вот такие деревянные столбы. Со звездой, фамилиями. А часто и вовсе просто обозначали место. В своем военном дневнике один из "славных" писал: наверно, никто и никогда не найдет их в болотах. Нашли.









Хоть и со слезами на глазах, но все же - праздник. Самый дорогой и для Марии Шалай. С подарками и, конечно, песнями под гармоник сегодня для нее, для них - партизан.