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Статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси могут получить драники
Историки, шеф-повара и представители сельского туризма в мае обсудят вопрос о включении в официальный список традиции приготовления национального блюда из тертого картофеля. Месяцы в экспедициях по деревенькам Беларуси провели представители Минкульта. Так, в собранной от бабушек книге рецептов более 200 видов драников от 500 носителей.
Найден ли тот самый рецепт идеальных драников, чтобы по ГОСТу? Есть ли идеальный сорт картофеля для "стравы" и почему в 19-м веке белорусы устраивали картофельные бунты? Наше "смачное" гастрорасследование завтра в 9 вечера в "Главном эфире".
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