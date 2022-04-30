Статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси могут получить драники

Историки, шеф-повара и представители сельского туризма в мае обсудят вопрос о включении в официальный список традиции приготовления национального блюда из тертого картофеля. Месяцы в экспедициях по деревенькам Беларуси провели представители Минкульта. Так, в собранной от бабушек книге рецептов более 200 видов драников от 500 носителей.

Найден ли тот самый рецепт идеальных драников, чтобы по ГОСТу? Есть ли идеальный сорт картофеля для "стравы" и почему в 19-м веке белорусы устраивали картофельные бунты? Наше "смачное" гастрорасследование завтра в 9 вечера в "Главном эфире".