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Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам мемориального комплекса "Хатынь"

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам мемориального комплекса "Хатынь". Соответствующий указ сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Завершить реставрационные работы и строительство музея поручено к 80-летию трагедии. Работать придется в сжатые сроки: к первой очереди уже приступили. Она включает очистку скульптуры "Непокоренный человек", ремонт пьедестала и монумента "Крыша сарая". Отремонтируют мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", а также бетонные ограждения захоронений и урны с землей. Принять участие во Всебелорусской молодежной стройке смогут юноши и девушки (в возрасте от 14 до 31 года), в том числе в составе студенческих отрядов.

Мы сегодня принимаем участие в данном проекте - это сигнал как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре. Наша молодежь не будет переписывать историю в угоду кому-то. Мы никогда не будем принимать варварских законов о сносе памятников, а будем бережно хранить память и передавать ее будущим поколениям.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

Придать объектам в "Хатыни" статус Всебелорусской молодежной стройки - инициатива молодежи. Ее озвучили Президенту во время обращения главы государства с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе 2022 года.

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