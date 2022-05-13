Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам мемориального комплекса "Хатынь"

Мы сегодня принимаем участие в данном проекте - это сигнал как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре. Наша молодежь не будет переписывать историю в угоду кому-то. Мы никогда не будем принимать варварских законов о сносе памятников, а будем бережно хранить память и передавать ее будущим поколениям.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

