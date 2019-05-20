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Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен возводящимся социальным объектам в Островце
Соответствующий указ подписал сегодня Президент. Напомним, поручение определиться с объектом прозвучало в октябре прошлого года. Тогда, во время встречи Александра Лукашенко с активом БРСМ, вопрос поднял один из активистов. Так, в Островце запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, школы‚ больницы, детского сада и автовокзала.
Сегодня в Островце стремительно ведется и жилищное строительство: уже к 2020 году численность населения увеличится вдвое. Связано это, прежде всего, с появлением атомной электростанции. К слову, с 2014 года строящимся объектам БелАЭС также присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.
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