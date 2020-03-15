Статут ВКЛ покажет Национальная библиотека

Как Статут ВКЛ стал прообразом европейской конституции, покажет Национальная библиотека. Книгохранилище готовит к презентации оригинальные раритеты документа в переводах. Именно белорусско-литовской конституцией пользовались суды на территории Польши, Эстонии, России и Украины вплоть до 1840 года.







Впервые специально для выставки, несмотря на закрытие границ, из Риги привезут рукопись Статута ВКЛ на немецком языке. Конкретно этот документ официально использовался на территории Латвии в 17-м веке. Сегодня он хранится в Академической библиотеке Латвийского университета.



Старт выставке дадут завтра в Музее книги Национальной библиотеки.



