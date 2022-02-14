Статут ВКЛ в рубрике "Наше право"

Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Одним из разработчиков законодательного акта стал подканцлер ВКЛЛев Сапега. Он же и издал документ, который сегодня называют эталоном правовой культуры. Он разделил полномочия ветвей власти.

И ввел прогрессивную для своего времени ответственность за убийства человека любого сословия. Эта норма затем была введена в конституции Германии и Франции. Статут ВКЛв рубрике "Наше право".