Ставка на отечественное: почему учиться в Беларуси стало модно и мудро

Краткий пересказ от ИИ

Безопасность, качество и доступность - то, что в целом выделяет нашу систему образования.

Образование на родине: модно и мудро

Беларусь совершает образовательную революцию. Количество студентов, мечтающих о заграничных дипломах, упало втрое. Молодежь предпочитает оставаться дома. И это вполне закономерно.

Учеба на родном языке, в привычной среде, без буллинга, предвзятости и дискриминации. Учиться можно бесплатно, поступаешь на конкурсной основе, есть целевое, значит, гарантированное рабочее место. Как ни крути, без опыта - это точно плюс.

Еще из плюсов - экономия на жилье. Общежитие в Беларуси предоставляется почти всем иногородним, цифры запредельные. Больше 90 % имеют место. И цена около 50 руб. в месяц. Если взять Польшу, там даже самый дешевый вариант обойдется в 5 раз дороже.

Хотя, вероятнее, придется снимать квартиру, а это около 2 тыс. белорусских рублей во Вроцлаве, например (данные из открытых источников).

Даже если выбьешь общежитие или коммунальную квартиру, где койко-место и душ на этаж, то в те же 2 тыс. белорусских не войти с учетом еды и проезда. Опять же данные по польскому Вроцлаву. Не забываем про вечные задержки выплат студенческих стипендий. Тут уж точно не до учебы, концы б с концами свести.

Польша продолжает отказывать в студенческих визах белорусам

Если завершить разбор по Польше, там да, учатся белорусы. В интернете встречаются данные, что белорусов в Польше больше, чем в России, но через что приходится пройти, пока поступаешь? С учетом закрытия границ, вечных отказов по студенческим визам еще один барьер бюрократический - процесс нострификации белорусских аттестатов, их признания. Здесь тоже отказов больше, чем принятых заявлений.

Олег Руммо, член Республиканского совета по поддержке одаренной и талантливой молодежи:

"Это тенденция, которая в последние годы наметилась. Она, конечно, носит отчасти объективный характер, потому что мир неспокоен, потому что кризис везде, потому что люди друг другу не доверяют, потому что некоторые страны почему-то считают нас изгоями, применяют к белорусским гражданам, я, наверное, это слово будет, может быть, немножко утрировано, но суть-то вопроса отражает, это сегрегация. Беларусь не может получить по паспорту то, что могут получить по паспорту жители других стран. Но это реалии".

Литва, Латвия - тут можно и не углубляться в высшее образование. Выяснилось, что в Латвии четверо из десяти 15-летних школьников, читая текст, даже не понимают, о чем он. Худший результат за всю историю участия страны в международном исследовании качества образования PISA. Другое дело Литва. Там выделяют миллионы на ультрасовременные школы, к сожалению, для детей военных из стран НАТО. Проблемы в образовании там уже не скрыть. 1 сентября президент Науседа раскритиковал правительство, признав, что проблемы образования "заметаются под ковер".

Куда еще ехать? Во Францию, где вечные протесты? А может, в США, где Лига плюща? Закрытое мужское братство 8 топ-вузов США. Там за фасадом элитарности лицемерие. Университеты, которые не просто не защищают своих студентов, а зачастую, чтобы сохранить свою идеальную репутацию, покрывают преступников. От сексуальных домогательств до расовой дискриминации - чего только нет.

Жуткую статистику обнажил громкий скандал вокруг изнасилования в Корнеллском университете. 52 % студенток, вступающих в престижные университетские клубы, становятся безликими жертвами местных братств.

От престижа к притону

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Лига плюща - это 8 самых крупных, самых уважаемых частных университетов. Это те, собственно, кто потом становится американской властью, американскими элитами руководящими, бизнесменами и многое другое. Мы помним прекрасно, что происходит сейчас в Штатах. Это пленки Эпштейна, где, просто показано, как представители власти занимались непристойными вещами, занимались преступными вещами. Недавний скандал с самыми знаменитыми артистами, такими как P. Diddy, который тоже был извращенцем и т. д. Соответственно мы понимаем, что долгое время эта культура культивирования секса порождала собой людей из элит, которые считали это достаточно нормальным".

На этом фоне абсолютно логично выглядят данные большого социсследования, которое проводил Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований.

Почему белорусы не торопятся уезжать

На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, положительно (для постоянного места жительства) ответили меньше 2 % респондентов. То есть подавляющее большинство (98 %) не видят своей жизни за пределами страны на постоянной основе. Если смотреть в разрезе, по целям выезда - учеба или повышение квалификации, около 6 % опрошенных рассматривают такой вариант. В целом количество студентов, мечтающих о заграничных дипломах, упало втрое за 4 года.

Студентами вузов в 2026-м стали 46 700 человек. 32 тыс. из них учатся на бюджете в Беларуси. Без вступительных испытаний и вне конкурса в вузы зачислены почти 7 тыс. первокурсников. Это к разговору, что все они эрудированы, талантливы - победители олимпиад и прочих конкурсов, то есть ум и сила, которые тоже остаются в стране. У нас есть Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи. За 30 лет деятельности спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены около 45 тыс. ребят.

Олег Руммо, член Республиканского совета по поддержке одаренной и талантливой молодежи:

"Благодаря этому фонду у нас выстроен социальный лифт. По возможности предпринимаются колоссальные усилия для того, чтобы ни один из одаренных, ни один из перспективных молодых людей не пропал. Чтобы ни один из этих 45 тыс., ни один из лауреатов фонда, которых, естественно, значительно меньше, вообще, чтобы ни один из выпускников не пропал и получил возможность развиваться и жить в своей стране. Они видят, что, получив образование у себя в стране, можно потом реализоваться. В медицине можно реализоваться, в IT-технологиях можно реализоваться, абсолютно во всех сферах, которые только существуют, начиная там от сельского хозяйства и заканчивая космосом".

Чем не показатель качества белорусского образования экспорт образовательных услуг. Наши университеты становятся магнитом для иностранцев.

В 2025 году в Беларуси обучались иностранные студенты из 120 стран

Только в 2025 у нас учились 35 тыс. иностранных студентов из 120 стран. По итогу прошлого года на таком экспорте образовательных услуг заработали 115 млн долларов. А это улучшение образовательной инфраструктуры, привлечение лучших преподавателей, современные комфортные общежития, щедрые стипендии для белорусских студентов.

БГУ и БГМУ в основном списке глобального рейтинга лучших университетов мира

Так уж мы привыкли постоянно мыслить какими-то рейтингами и статусами. И здесь у нас есть о чем говорить. Из актуального: в рейтинге лучших университетов мира - БГУ и БГМУ.

Учиться дома - мудро и, судя по статистике, теперь еще и модно.