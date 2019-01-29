Ставка на аграрные разработки. 100 идей для Беларуси выбрали в Минской области

В Минской области выбрали лучшие сто идей для Беларуси. От сферы IT до сельскохозяйственной темы. Многие ставку сделали именно на аграрные разработки - электрогрядки, экоинициативы по раздельному сбору мусора. Всего же представлено 34 проекта. Причем, формат презентации опробовали новый - научный стенд-ап. Именно так бизнесмены могли лучше познакомиться с потенциальными предпринимателями.





