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Ставку на производство из натуральных материалов делает Беллегпром
Более 500 моделей представили в школьной коллекции. Обновили фасон и палитру с учетом модных тенденций, расширили и размерный ряд. Гид по стилю составила Светлана Чернова.
Новая коллекция школьной формы рождалась символично - 9 месяцев
На этой фабрике новая коллекция школьной формы - это около двух сотен моделей для мальчиков и девочек - рождалась символично - 9 месяцев. В помощь швеям здесь высокотехнологичное оборудование.
Это устройство называется раскройный комплекс. На рабочую поверхность кладется ткань, сверху покрывается бумажными лекалами и все это плотно прижимается при помощи вакуума. Далее машина при помощи лазера считывает лекала и разрезает ткань. Таким образом, за 5-6 минут можно получить сотню будущих жакетов, брюк или платьев.
Обновлен и размерный ряд - появилась школьная форма "плюс сайз".
Не только практичных, приятных телу - ряд моделей из вискозы, но и, разумеется, современных. Например, в этом году коллекция для девочек пополнилась впервые юбками плиссе из шифона. У маленьких модников же традиционно в почете комбинированный джемпер или безрукавка со вставными элементами деловой сорочки. Обновлен и размерный ряд - появилась школьная форма "плюс сайз".
В этой семье подготовку к 1 сентября традиционно начинают заранее. В первую очередь - самое ответственное: выбор школьной формы. Дети основательно подбирают луки, а родители решают задачу со звездочкой, учитывая соотношение цена - качество - комфорт и обязательно пожелания всех мальчишек и девчонок семьи. С 1 по 9 класс!
Спорт-шик, романтизм или классика - Беллегпром представил новые коллекции школьной формы. "Сухую" строгость разбавили легкостью и оригинальностью, при этом не нарушая границы дресс-кода.
Школьные базары начнут свою работу с 1 августа.
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