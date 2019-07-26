Ставку на производство из натуральных материалов делает Беллегпром

На этой фабрике новая коллекция школьной формы - это около двух сотен моделей для мальчиков и девочек - рождалась символично - 9 месяцев. В помощь швеям здесь высокотехнологичное оборудование. Это устройство называется раскройный комплекс. На рабочую поверхность кладется ткань, сверху покрывается бумажными лекалами и все это плотно прижимается при помощи вакуума. Далее машина при помощи лазера считывает лекала и разрезает ткань. Таким образом, за 5-6 минут можно получить сотню будущих жакетов, брюк или платьев.

Не только практичных, приятных телу - ряд моделей из вискозы, но и, разумеется, современных. Например, в этом году коллекция для девочек пополнилась впервые юбками плиссе из шифона. У маленьких модников же традиционно в почете комбинированный джемпер или безрукавка со вставными элементами деловой сорочки. Обновлен и размерный ряд - появилась школьная форма "плюс сайз".

В этой семье подготовку к 1 сентября традиционно начинают заранее. В первую очередь - самое ответственное: выбор школьной формы. Дети основательно подбирают луки, а родители решают задачу со звездочкой, учитывая соотношение цена - качество - комфорт и обязательно пожелания всех мальчишек и девчонок семьи. С 1 по 9 класс!

Спорт-шик, романтизм или классика - Беллегпром представил новые коллекции школьной формы. "Сухую" строгость разбавили легкостью и оригинальностью, при этом не нарушая границы дресс-кода.