"Стечение обстоятельств" - Вольфович прокомментировал атаку БПЛА ВСУ по автобусу и фурам 2 июля

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал удар украинского беспилотника по автобусу Минск - Гомель - Анапа и по белорусским фурам стечением обстоятельств. Он не считает это целенаправленной атакой, пишет sputnik.by.

"Я бы не сказал, что атаки участились по белорусским фурам и белорусским автобусам. Это, наверное, стечение обстоятельств, что возле белорусского автобуса разорвался очередной беспилотник, а рядом стояли на стоянках фуры, и некоторые из них пострадали от осколков беспилотника", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, сегодня по территории всей Российской Федерации и таким областям, как Брянская, Курская и другим приграничным районам удары беспилотными летательными средствами наносятся ежесуточно.

"По той сводке, которую мне предоставляют, Россия ежесуточно отражает от 300, а иногда до 800 беспилотников, которые атакуют территории регионы РФ, в том числе и дальние. Поэтому ближние регионы, конечно, подвергаются (таким атакам - Sputnik) в большей степени", - отметил он.

В связи с этим госсекретарь призвал белорусов воздержаться от частных поездок, а также по возможности от служебных поездок за территорию Республики Беларусь.

"На территории страны мы обеспечиваем свою безопасность, а за пределами страны, ну, извините, такая вот ситуация сейчас складывается. Надо воздержаться, надо найти места отдыха на территории Беларуси тем, кто хочет отдохнуть, у нас их предостаточно. А служебные командировки надо продумать так, как объехать опасные районы", - добавил госсекретарь Совбеза Беларуси.

При этом он еще раз подчеркнул, что не считает эти случаи целенаправленными акциями против белорусских граждан и белорусских транспортных средств.

"Это просто стечение обстоятельств", - подытожил Александр Вольфович.

Днем 2 июля автобус Минск - Анапа пересек белорусско-российскую границу в районе села Красный Камень Злынковского района Брянской области и был атакован дроном. В результате пострадали три человека - два водителя и пассажир.

Позже стало известно, что от атаки беспилотника также пострадали три фуры из Беларуси, одна из них полностью сгорела.