На стеклозаводе "Неман" новогоднюю коллекцию начинают разрабатывать задолго до праздников. Сначала - идея, эскиз и макет будущего изделия. Для символа 2027 года художники подготовили объемную модель козы. Задача была не только передать характер животного, но и сделать фигурку доступной покупателям. Поэтому после разработки макета изготовили пресс-форму для массового производства.

Сергей Шетик, главный художник стеклозавода "Неман":

"Вначале изделие разрабатывалось на бумаге, утверждалось на худсовете. После этого лепилась мягкая модель из пластилина. Мы планируем добавлять элемент золота или бронзовой краски".

Хрустальная коза рождается в специальной форме. Раскаленное стекло под воздействием пресса принимает нужные очертания. Так из горячей и податливой массы получается миниатюрная фигурка - символ наступающего года. Выпустят ее в двух вариантах - из бесцветного и красного стекла. Всего на заводе планируют изготовить около 10 тыс. сувениров. Часть партии уже заказали покупатели из России и Азербайджана.

В цехе бесцветного стекла бригада Вадима Барташевича создает объемные фигурки козы и барашка. Силуэт рождается прямо в руках мастера. Стекло набирают из печи, окрашивают цветной пудрой, затем изделие несколько раз разогревают и постепенно формируют детали. На создание одной фигурки уходят считаные минуты, но точность движений определяет весь результат. За смену бригада выпускает до 35 изделий, а вся серия составит около 300 экземпляров.

У мастеров нет права на промедление. Пока стекло остается горячим и пластичным - необходимо успеть придать ему нужную форму. Несколько точных движений - и появляется новогодняя фигурка.

Вадим Барташевич, выдувальщик изделий стеклозавода "Неман":

"Каждое движение нужно обдумать. Когда идет процесс, стараешься что-то от себя добавить, придумать. У козы такой декор: можно взять декоративную крошку - получится как шубка. У барашка изящество - это рога, они дополняют красоту изделия".

Один из востребованных видов продукции завода - изделия с праздничной алмазной нарезкой. Среди них и коллекции, выпускаемые ограниченным тиражом. Эксклюзивные новогодние креманки изготавливает мастер из Египта Самех Зидан. Рисунок мастер разрабатывает самостоятельно, а затем переносит на стекло с помощью алмазной резки. Сейчас работа идет над декоративными элементами.

изготовление креманки

Зидан Самех Али Мухаммад, шлифовщик стекла и стеклоизделий стеклозавода "Неман":

"В работе несколько этапов. Сейчас я приступаю к вырезанию хвои рождественской елки. Готовлю креманки к Рождеству и Новому году. Это очень интересный процесс".

Большая часть сувениров останется в Беларуси - их ждут магазины и ярмарки. Но у символа года есть и международный путь: изделия отправятся в Россию, Азербайджан и Казахстан - главные экспортные направления завода.