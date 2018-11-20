Стекольная отрасль страны. Смотрите завтра новую серию специального проекта "На контроле Президента"

Если одни предприятия активно развиваются, проводят активную социальную политику и при этом покоряют новые рынки сбыта, то есть и противоположные примеры. Например, в стекольной сфере. Заводы в Гродно, Березовке, Гомеле, Елизово и Борисове. Несколько лет назад это были адреса громких инвестиций. Модернизация, новое оборудование, как итог - выпуск продукции мирового уровня. Но вот парадокс: предприятия теряют рынки. Чем живет стекольная отрасль страны? Кому удалось удержаться на мировой арене? И какое будущее у предприятий, которые не успевают за этой гонкой? Смотрите в среду после "Панорамы" новую серию специального проекта "На контроле Президента".