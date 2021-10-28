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STEM-класс - учебное ноу-хау для червенских школьников

Технологии пришли к червенским школьникам. Благодаря экспериментальной инициативе STEM, обучение идет на основе новейших информационных технологий. Школьники учатся писать компьютерные программы, создавать сайты и IT-приложения, конструировать роботов. Десятки белорусских школ из глубинки имеют опыт и успешный результат STEM-обучения.

Наталья Бордиловская побывала в Червене, чтобы подробнее узнать про образовательные ноу-хау (видео).

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