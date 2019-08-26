Стена пожеланий появилась в Бресте

Оставить послание может любой желающий. Полотно появилось к тысячелетию города, на нем уже сотни надписей. Их авторы желают юбиляру процветания и мира, а некоторые выражают свои эмоции в рисунках. Впечатлениями делятся и иностранные гости. Так, на баннере уже есть строки от жителей Риги и Чукотки.



До празднования тысячелетия Бреста остается уже меньше двух недель. Гостей и жителей города ждут карнавал, парад оркестров и концерт с участием мировых звезд. Гуляния развернутся на десяти площадках.