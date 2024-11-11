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Стендап-комика Комиссаренко приговорили к 6 годам лишения свободы
В Минском городском суде рассмотрели дело и вынесли приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям УК, пишет БЕЛТА.
Дело рассматривалось в порядке специального производства.
Суд постановил признать Вячеслава Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст.367 ч.2 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), ст.368 ч.1 (оскорбление Президента Республики Беларусь) УК.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
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