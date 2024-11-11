Стендап-комика Комиссаренко приговорили к 6 годам лишения свободы

В Минском городском суде рассмотрели дело и вынесли приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям УК, пишет БЕЛТА .

Суд постановил признать Вячеслава Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст.367 ч.2 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), ст.368 ч.1 (оскорбление Президента Республики Беларусь) УК.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.