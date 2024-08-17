Стендап-комик Слава Комиссаренко попал под следствие

Уроженец Минска стал 116-м в перечне тех, в отношении кого в последние годы начинали спецпроизводство. Так, 39-летний комик обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларуси. Это ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности); ч.2 ст.367 (клевета в отношении Президента Беларуси, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в интернете, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления); ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Беларуси). Фигуранту необходимо прибыть в Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета на ул. Короля,34.

В.Комиссаренко родился в Минске и прожил здесь до 2008г., после чего перебрался в Москву, где участвовал в различных шоу и проектах. Со временем сосредоточился на стендап-комедии и развивался в этом направлении. Как следует из общедоступной информации, последние годы выдались у комика богатыми на события и переезды. Он успел жениться и вскоре разойтись с избранницей, сменить несколько мест проживания в Украине, Польше, Турции, Чехии и выступить в ряде городов мира.