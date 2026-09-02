Степь через 20 лет, формальдегид в ЛДСП: эксперты разобрали 8 стереотипов о деревообработке Беларуси

Лесную отрасль Беларуси то хвалят за доступные домокомплекты, то критикуют за устаревшие технологии. Что в этих спорах - правда, а что - устойчивый миф, разбирались эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

1. Белорусский лес активно вырубают, а восстанавливать не успевают. Лет через 20 в Беларуси будет степь?

Заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Игорь Малашевич: "Абсолютный миф. Показатель лесистости - это площадь леса, разделенная на площадь страны. Он за последние годы вырос на 5 %. Например, в 2025 году вырублено 47 тыс. га растений, а посажено порядка 55 тыс. га".

2. Целлюлозно-бумажная отрасль производит продукцию низкого передела, а всю сложную упаковку и эко-пакеты Беларусь импортирует?

Заместитель председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" Сергей Касьянов: "Миф. Сейчас весь ассортимент бумаг и бумажных изделий производится на предприятиях Беларуси, начиная от бумажных салфеток и подарочных пакетов, заканчивая мешками для сыпучих продуктов".

Сергей Касьянов

3. Белорусские плиты ламинированного ДСП выделяют опасные смолы и формальдегид, поэтому для детской или спальни лучше заказывать импортные?

Генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" - управляющая компания деревообрабатывающего холдинга BYSPAN Александр Ильницкий: "В Беларуси и евразийском экономическом пространстве действуют жесткие нормы и требования. При производстве мебели они даже жестче, чем в ЕС. За нами очень сильно бдят, поэтому даже если бы мы и хотели, этого бы не смогли сделать".

4. Домокомплекты от лесхозов - это конструктор из сырой древесины, а не дом под ключ. Собрать тяжело, а через год бревна усыхают, трескаются и теряют геометрию?

Заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Игорь Малашевич: "Действительно, древесина имеет такое свойство, как усадка. То есть сразу заехать жить в такой дом, к сожалению, нельзя". Обратим внимание, что в неумелых руках может потрескаться все, поэтому подходить к возведению такого дома надо с умом и учитывать все его особенности. А еще лучше довериться профессионалам, знающим толк в сборке.

Игорь Малашевич

5. Модернизация деревообработки ничего не дала. Из-за снижения мировых цен получили убыточные производства, которые живут на кредитах и дотациях?

Заместитель председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" Сергей Касьянов: "Миф. Она дала развитие отрасли деревообработки в целом. Фактически все направления, которые сейчас есть в республике (начиная от мебели, бумаги и заканчивая пакетами), существуют благодаря модернизации".

6. Кухонные столешницы из плиты недолговечны и непрактичны - разбухают от влаги, царапаются, быстро теряют товарный вид. Лучше предпочесть акрил или натуральный камень?

Генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" - управляющая компания деревообрабатывающего холдинга BYSPAN Александр Ильницкий: "Миф. Если вы готовы за них платить, то да, постформинг менее долговечен, чем акрил или натуральный камень. Но, с другой стороны, он выигрывает по цене и соответствует требованиям, которые сегодня предъявляются по сроку службы мебели от потребителя, а не производителя, потому что производитель вынужден обеспечивать запрос потребителя".

Александр Ильницкий

7. На внутреннем рынке пиломатериалы продают дороже, чем отправляют на экспорт?

Заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Игорь Малашевич: "Я бы тут разделил на два направления. Первое - реализация населению. Здесь мы не гонимся ни за какой дополнительной прибылью и ограничиваем рентабельность до 5 %. Это совсем небольшая прибыль. Второе - реализация пиломатериалов, кроме бюджетных организаций, агропромышленного комплекса, сбывается на бирже, которая и формирует цену".

8. Конкурентоспособность нашей деревообработки держится только на дешевом сырье и господдержке. Без них продукция не выдержит конкуренции?

Заместитель председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" Сергей Касьянов: "Миф. Что такое дешевое сырье? Мы фактически конкурируем сейчас с глобальным производителем Российской Федерации. У крупных переработчиков РФ система обеспечения - арендный лесосечный фонд. Соответственно, входное сырье дешевле, чем белорусское. Там, если сравнивать с экономикой, ресурсами, энергоресурсами, то в итоге экономические условия, в которых мы работаем, рыночные, то есть сопоставимые с конкурентами".

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