3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О технологии проведения сверхсекретной "Операции 1005" стало известно из свидетельств Степана Пилунова
"Операция 1005" по сокрытию следов нацистских преступлений на оккупированных территорияхначалась в октябре 1943-го, а завершилась в Слониме 5 июля 1944-го, когда уже был освобожден Минск.
О том, как это происходило, стало известно из свидетельств чудом оставшегося в живых Степана Пилунова.Фильм Елены Бормотовой из цикла "Без срока давности. "Операция 1005" раскрываетподробности.
Родом он из деревни ПрисноМогилевского района, был арестован гестапо, находился в могилевской тюрьме. В октябре 1943 года был включен в "рабочую команду" по эксгумации и сожжению трупов.
Из заявления Степана Пилунова начальнику Белорусского штаба партизанского движения Петру Калинину.
Факт
"… я с одним из заключенных укладывал на верх печи труп. В это время немцы дали команду остальным 4 заключенным также забираться наверх. Все поняли, для чего это делается. Я крикнул: "Смерть немецким оккупантам". Переводчик выстрелил в меня, но попал в моего соседа. Я, притворившись мертвым, упал вместе с соседом. Немцы открыли огонь из автоматов, я получил ранение в голову, но не потерял сознание… Штабель был облит бензином и подожжен в 3-х местах... Я чувствовал, что огонь приближается ко мне. Я с трудом выбрался из-под трупов и, свалившись на землю, пополз в кусты".
По словам историка спецслужб Александра Кислицкого, еще в ноябре 1943 года Пилунов дал свои показания в особом отделе партизанского отряда. Эти показания были направлены в оперативно-чекистскую группу Могилевского обкома партии, откуда первое донесение ушло в штаб партизанского движения в Москву.
В мае 1944 года Пилунов был вызван в Белорусский штаб партизанского движения в Москву и дал более конкретные и подробные показания. Сегодня это практически единственный документ, из которого можно узнать, как были устроены печи, как проходил процесс извлечения трупов и их сжигания.
Факт
"Приступив к работе по раскопке рва, на глубине полуметра мы обнаружили зарытые трупы, настолько разложившиеся, что у многих из нас появилась рвота. Трупы во рву были сложены в 6-8, а в некоторых местах в 12 рядов. Один труп вперед ногами, следующий вперед головой. В первый день, работая до наступления темноты, извлекли не менее 4 тыс. трупов".
Научный сотрудник музея истории Могилева Петр Хованский рассказал, что трупы извлекались вручную, укладывались на сооруженные печи. "Ряд составлял до 20 тел. Потом опять на них же жерди, смола, уголь толченный и опять. 8-10 метров это все сооружение достигало", - говорит эксперт.
Подручными средствами для полного уничтожения тех останков, которые не были уничтожены огнем, они перемалывались. На некоторых местах захоронений обнаруживали, когда комиссия чрезвычайная работала, до 40-сантиметровый слой пепла и перемолотых костей.
Смотрите фильм"Без срока давности. Операция 1005" здесь
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все