О технологии проведения сверхсекретной "Операции 1005" стало известно из свидетельств Степана Пилунова

"… я с одним из заключенных укладывал на верх печи труп. В это время немцы дали команду остальным 4 заключенным также забираться наверх. Все поняли, для чего это делается. Я крикнул: "Смерть немецким оккупантам". Переводчик выстрелил в меня, но попал в моего соседа. Я, притворившись мертвым, упал вместе с соседом. Немцы открыли огонь из автоматов, я получил ранение в голову, но не потерял сознание… Штабель был облит бензином и подожжен в 3-х местах... Я чувствовал, что огонь приближается ко мне. Я с трудом выбрался из-под трупов и, свалившись на землю, пополз в кусты".