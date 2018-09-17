Степень готовности второй взлетно-посадочной полосы составляет 90 %

От космических путешествий к трансатлантическим авиаперелетам. Степень готовности второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту составляет 90 %. Как рассказали нашему каналу, все работы на объекте вышли на финишную прямую. Заканчивается поставка светосигнального, радиотехнического и метеорологического спецоборудования. В ближайшее время начнется монтаж и пройдет обследование полосы с воздуха.

Напомним, в апреле 2014 года Президент ознакомился с первым этапом реконструкции Национального аэропорта. Вскоре благодаря указу Главы государства инвестпроект получил нового генподрядчика и источник финансирования в лице Банка развития.

Отметим, строительство второй взлетно-посадочной полосы своими силами поспособствовало снижению стоимости проекта в 3 раза (с 600 до 200 миллионов долларов). До этого проектом интересовались партнеры из Азии. И самый главный итог - перспективное перевоплощение Национального аэропорта в международный транзитный хаб. Это собственные трансатлантические перелеты и другие весьма заманчивые прогнозы для всей авиаотрасли страны.