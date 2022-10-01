Стерилизация банок в микроволновке - плюсы и минусы данного способа

В конце лета - начале осени приходит время, когда мы достаем из шкафа запылившиеся банки и готовимся к закаточному сезону. Стерилизация банок в классическом его виде - процесс достаточно хлопотный. Существует много способов, как сделать банки готовыми для закаточного наполнения. Каждая хозяйка для себя выбирает свой, более удобный конкретно для нее.



Мы же расскажем о способе стерилизации в микроволновой печи. Он простой, но есть и определенные неудобства. Как правильно стерилизовать банки в микроволновке, какие есть способы и что нужно знать, чтобы применять этот казалось бы простой способ, вы узнаете далее.

Подготовка к стерилизации

Какой бы ни казалась чистой стеклянная банка, ее все равно нужно тщательно вымыть. Моющее средство нужно многократно смывать. Проверьте целостность стекла: никаких трещин, сколов, прочих дефектов быть не должно. Если проигнорировать повреждение, стекло просто лопнет при нагреве. Промойте и просушите емкости. Теперь можно приступать к стерилизации.

Варианты стерилизации в микроволновке

У стерилизации тары в микроволной печи тоже есть свои разновидности:

с водой

без воды

Остановимся на каждом подробнее.

Способ с водой.

В помытые банки налейте немного воды - хватит 2 см. Желательно использовать отфильтрованную, так как она при кипении не оставляет следов извести. Поставьте баночки в микроволновку

без крышек.

Включите микроволновкуна 0,7-0,8 кВт на время 2-3 минуты. На трехлитровую банку понадобится 5-6 минут. Доставать банки нужно с помощью полотенец и двумя руками.

Осторожно, банки будут очень горячими!

Стерилизация без воды.

Возьмите стакан 250-300 мл и налейте в него фильтрованную воду.

Не нужно наполнять стакан до краев

, оставьте 3-4 см, иначе она, закипев, польется наружу.Стакан ставьте посередине микроволновки, вокруг него расположите пустые баночки, и задайте время: пять минут. Выставьте мощность 0,75 кВт. Помните, что банки достаем только с помощью полотенца или прихватки.

Плюсы и минусы стерилизации в микроволновке

Безусловно, в в таком способе стерилизации, как и в любом другом, есть свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим их подробнее. Сначала поговорим о достоинствах. Этот способ удобен тем, что вы сразу можете обработать несколько пол литровых банок. Удобно и то, что процесс не сопровождается повышением влажности и температуры в кухне. И самый главный плюс этого способа в том, что обработка в СВЧ-печке отнимает меньше времени и сил, чем классические способы.

Если говорить о недостатках данного способа, то к ним можно отнести определенные неудобства в том, что в отсек микроволновой печи поместится только одна трехлитровая банка, которую и то придется положить на бок. Также этот вариант стерилизации не подойдет хозяйкам, которые экономят электроэнергию. Ее расход при такой длительной работе электроприбора значителен.