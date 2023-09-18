Стикерпак о Минске разработала студентка БГУ

Даже не зная города, по стикерам можно создать себе небольшую такую туркарту и походить по этим местам. Идя к ним, всегда можно заметить и другие места, соответственно с помощью них можно ознакомиться с нашим городом. Я бы хотела, чтобы минчане, а также гости нашей столицы восхищались культурным наследием, которое у нас есть, чтобы в памяти оставались именно сама поездка и нахождение в городе Минске.

Полина Зверович, студентка факультета социокультурных коммуникаций БГУ