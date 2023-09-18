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Стикерпак о Минске разработала студентка БГУ
Новые стикеры с главными достопримечательностями Минска появились в Telegram. Их всего 10, среди них Национальная библиотека, Дворец Независимости, Большой театр оперы и балета, "Минск-Арена", городская Ратуша, Академия наук. Специальный стикерпак ко дню рождения столицы разработала студентка БГУ Полина Зверович.
Даже не зная города, по стикерам можно создать себе небольшую такую туркарту и походить по этим местам. Идя к ним, всегда можно заметить и другие места, соответственно с помощью них можно ознакомиться с нашим городом. Я бы хотела, чтобы минчане, а также гости нашей столицы восхищались культурным наследием, которое у нас есть, чтобы в памяти оставались именно сама поездка и нахождение в городе Минске.
Для будущего дизайнера это отличная возможность творчески самореализовываться и принести пользу городу. Это уже не первый опыт девушки в создании стикеров для мессенджеров.
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