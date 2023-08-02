Стихийные рынки в Минске - спрос рождает предложение?

С начала этого года проведено почти 700 рейдов и составлено 1890 административных протоколов на сумму 290 тыс. белорусских рублей. К слову, в нашей стране штраф за несанкционированную торговлю составляет от 3 до 50 базовых величин. Врачи-гигиенисты призывают любителей приобрести "продукцию с земли" лишний раз задуматься о возможных последствиях.



Елена Тренашкина, завотделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска:

На данную продукцию отсутствуют маркировочные ярлыки, где указаны сроки годности, условия хранения, дата изготовления, состав. Также на самих торговых местах нет мест для соблюдения правил личной гигиены, торгового и холодильного оборудования. У самих лиц, продающих продукцию, отсутствуют справки о прохождении медицинского осмотра. Несмотря на запреты и проверки, несанкционированная торговля в подземных переходах и на улицах городов, особенно в летний сезон, продолжается. И основной фактор, который поддерживает жизнеспособность стихийных рынков, - спрос со стороны потребителей. Может и ответственность пора делить?