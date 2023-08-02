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Стихийные рынки в Минске - спрос рождает предложение?
Снизить случаи несанкционированной торговли. С начала года в Минске составлено около 2 тыс. административных протоколов на сумму 290 тыс. белорусских рублей.
Борьбу со стихийными рынками активно ведут рейдовые группы, в составе местные власти, санэпидемслужбы и милиция.
Почему же нарушают, несмотря на запреты и проверки, - в проблему вникала Катерина Стреха.Еще с появлением первого урожая в многолюдных местах страны, как грибы после дождя, вырастают стихийные рынки. Люди пытаются реализовать излишки ягод, овощей, фруктов. И, что интересно, эти товары всегда имеют спрос. Чаще всего нелегальных торговцев на улицах столицы можно встретить у выходов из метро - на станциях "Каменная Горка" и "Площадь Якуба Коласа".
К удивлению, на "рабочем" месте в переходе продавцов не оказалось. Представители местной администрации пояснили, что нелегальные торговцы сменили место дислокации, так как опасность в виде рейдовой группы обычно чуют за версту. Остались лишь единицы и то не в переходе, а на ближайшей остановке. Причастность к нелегальным продажам все до одного отрицают.
Отправляемся в микрорайон Зеленый Луг. Все местные знают о стихийном мини-рынке на пересечении Логойского тракта и улицы Седых. Встречают нас совсем не хлебосольно.
Главные атрибуты уличных "коммерсантов" - складной стул, тележка, загруженная товаром, картонные коробки и главная гордость продавцов - сезонные овощи, фрукты, зелень и цветы, заботливо выращенные на своем подворье. И ведь все понимают, что закон нарушают... Иначе как объяснить, что при виде камеры разбегаются в разные стороны.
Сегодня стихийные рынки можно отыскать в каждом микрорайоне столицы. Местные власти пытаются проблему решить.
Ирина Маслакова, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На рынках создано более 6 тыс. рабочих мест. При этом на безвозмездной основе такие места предоставляются наиболее уязвимой категории населения - это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные. Обеспеченность в городе Минске торговой площадью составляет на 1 тыс. человек 1 тыс. кв. м. При установленном нормативе в 600 кв. м.
С начала этого года проведено почти 700 рейдов и составлено 1890 административных протоколов на сумму 290 тыс. белорусских рублей. К слову, в нашей стране штраф за несанкционированную торговлю составляет от 3 до 50 базовых величин. Врачи-гигиенисты призывают любителей приобрести "продукцию с земли" лишний раз задуматься о возможных последствиях.
Елена Тренашкина, завотделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска:
На данную продукцию отсутствуют маркировочные ярлыки, где указаны сроки годности, условия хранения, дата изготовления, состав. Также на самих торговых местах нет мест для соблюдения правил личной гигиены, торгового и холодильного оборудования. У самих лиц, продающих продукцию, отсутствуют справки о прохождении медицинского осмотра.Несмотря на запреты и проверки, несанкционированная торговля в подземных переходах и на улицах городов, особенно в летний сезон, продолжается. И основной фактор, который поддерживает жизнеспособность стихийных рынков, - спрос со стороны потребителей. Может и ответственность пора делить?
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