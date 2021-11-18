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Стихийный лагерь беженцев пуст, но польские силовики дежурят в усиленном режиме - А. Камович

Возвращаемся на белорусско-польскую границу. Кто еще не успел покинуть стихийный лагерь, постепенно освобождают палатки и переходят в торгово-логистический центр, куда привезли дополнительное питание и расширили помещение для ночлега.

И сейчас на прямую связь со студией выходит Александр Камович (прямое включение).


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