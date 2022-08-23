Стилист предупреждает, какая одежда может испортить ваш шикарный образ этой осенью

Осень совсем близко, и модницы пополняют своигардеробы. Как не купить то, что уже не в моде, ине испортить новый осенний образ?"СБ. Беларусь сегодня" публикует советы стилистаАлены Воронцовой.





Стилист перечисляет топ-7 антитрендов в осеннем гардеробе



⇒Рукава длиной 3/4

Эксперт по стилю отдельно выделила в этом пункте пиджаки и жакеты, однако, по ее словам, ограничение касается и других типов одежды (джемперы, платья).

"Да, есть определенные типы телосложения, при которых людям идут рукава такой длины, подчеркиваются тонкие запястья. Но в таком случае лучше покупать одежду с рукавами стандартной длины и подворачивать их до нужной. Это будет смотреться актуально и современно", - порекомендовала Алена Воронцова.



⇒Тонкие кардиганы

Важно: речь не о тонких кардиганах, которые можно носить самостоятельно, не надевая что-то дополнительное вроде футболки или рубашки под них. Эксперт подчеркнула, что антитрендом являются тонкие распахнутые кардиганы без пуговиц.

"Подобные кардиганы, которые невозможно носить самостоятельно, как джемпер, точно испортят любой ваш образ, особенно если сочетать их с джинсами", - пояснила Алена Воронцова.



⇒"Рыхлые" джинсы

Такую вещь спикер порекомендовала не приобретать в принципе, независимо от того, в какое время года планировалось ее носить. Под «рыхлыми» стилист подразумевает джинсы из тонкой стрейчевой ткани, которые вытягиваются и не держат форму.

"Зачастую это джинсы, которые сделаны из очень бюджетных материалов. Именно осенью, когда мы начинаем носить более теплую одежду, это выглядит плохо. В сочетании с дутыми куртками и кроссовками именно эти джинсы создают антитрендовый образ. Лучше взять джинсы поплотнее, из более качественной ткани - их вы сможете носить круглый год", - порекомендовала специалист.



⇒Куртки-косухи

"Когда-то говорили о том, что куртка-косуха - это вещь, которая не выходит из моды. Однако есть определенные тенденции, которым приходится следовать. Если мы говорим о кожаной куртке, то этой осенью в моде объем. Причем, если черную куртку-косуху еще можно попробовать как-то стилизовать (например, с брюками палаццо), то цветная - без вариантов", - прокомментировала Алена Воронцова.



⇒Короткий тренч

Часто говорят о том, что при определенном росте длинный тренч девушкам не идет, но это стилист назвала заблуждением. Она порекомендовала заменить данный предмет гардероба, отдав предпочтение длинным тренчам. Это особенно актуально для любительниц носить платья, ведь подол нужно грамотно спрятать под верхней одеждой, чтобы не было дисбаланса в образе.



⇒Пальто-халат

Алена Воронцова выразила мнение, что пальто-халат смотрится менее выигрышно, чем пальто прямого кроя. К тому жеего сложнее сочетать с другой одеждой.

"Есть большое заблуждение о том, что пальто-халат с поясом будет подчеркивать талию. На самом делеэто не так, потому что, когда на весь массив одежды завязывается пояс, вы наоборот делаете акцент на объемах. Когда ткань просто висит, есть пространство между вами и верхней одеждой, силуэт выглядит намного изящнее", - пояснила стилист.

Она отметила, что пальто-халаты выше колена смотрятся вышедшими из моды, однако исключение составляют совсем короткие модели, едва прикрывающие бедра.



⇒Обтягивающий трикотаж