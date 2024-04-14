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Стильно, модно, молодежно - история молодого дизайнера 14 апреля в "Главном эфире"

Никита Захарчук, белорусский Карл Лагерфельд, за которого сражаются известные фешэн-дома, остается преподавать в Витебске.

Молодой дизайнер провоцирует массы своим внешним видом. При этом (ожиданиям вопреки) занимается наукой, получает второе высшее - экономическое - образование и смотрит на дизайн с точки зрения техники. Его международные победы отметил спецфонд Президента по поддержке талантливой молодежи.

Что за продюсеры стоят за талантливым дизайнером? Куда смотрит Беллегпром? Под каким белорусским брендом одежды готов творить Никита Захарчук? И с чем он предлагает совмещать ставший легендарным мерч Первого? Перепрошьем стереотипы о дизайнерах 14 апреля в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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