Стильные и оригинальные образы в спортивных штанах

Мягкие и теплые спортивные брюки - суперкомфортная одежда для осени. К тому же, сейчас в тренде. Но проблема в том, что большинство комплектуют их только с кроссовками и спортивным верхом: толстовкой, худи, футболкой. Это печально, потому что тривиально. В таком виде на прогулку с собакой или в магазин - ничего особенного. Чтобы выглядеть стильно и оригинально в модных спортивных штанах, нужно приложить фантазию и усилия.

Трендовый образ №1

Как насчет белой рубашки? Удивительно, но белая рубашка и спортивные штаны очень даже дружат. А этот пикантный бантик? Он же вообще в тему, и это не ажурный бант, а тонкий аккуратный - наподобие галстука. И, конечно, есть нюансы: как подвернута рубашка и как завязаны шнурочки. В итоге все получилось интересно и неожиданно - с этой девушкой хочется познакомиться.

Трендовый образ №2

Любите комплектовать спортивные штаны с толстовкой? О’кей. Но добавьте жакет. И это будет другая история. Полуприталенный жакет, модная клетка и все очень органично дружит по цветам. Серая гамма с акцентной красной толстовкой. Супер!

Модные выводы