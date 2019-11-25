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Стильные образы с кепи
В топе модных женских головных уборов - кепи. Немного брутальные, чуточку дерзкие, они выгодно подчеркивает активную женственность современных леди. Материалами для трендовых кепи служат кожа, гобелен, парча, клетчатые и цветочные ткани. Форма - от лаконичной до оверсайз.
Модные в этом сезоне кепи называют Newsboy Caps - то есть шапки газетчиков. В прошлом такие головные уборы носили английские пролетарии, мещане и уличные торговцы. А также Вахтанг Кикабидзе в "Мимино", как и весь советский Кавказ.
Считается, что грузинские кепки появились из-за итальянского тенора. Сальваторе Кокуцца в конце 19 века выступал в Тифлисской опере. Когда театр уничтожил пожар, предприимчивый иностранец открыл шапочную мастерскую.
Антиобраз
Все-таки модное кепи не должно быть перегружено декором. А в этом образе блеск явно пытались сделать фишкой. Стразы есть и на кепи, и на сережках, блестит и тень, и сумка. Это ту мач. К тому же первенство за внимание давно выиграл тигровый шарф. Из-за блеска и яркого принта кепи совершенно потерялась.
Первый стильныйобраз
У нас есть интересная кепи в спортивной стилистике. Поддерживаем такими же аксессуарами. С этой задачей отлично справляется объемная сумка через плечо. Обратите внимание! У нас фон нейтральный и единственный солнечный акцент.
Второй стильный образ
Хит этого сезона - кепи в мужском стиле. В принципе можете просто одолжить ее у брата или у мужа. Можно сочетать с тренчами, шубами или пальто, как у нас. Крутым дополнением будет объемный шарф нейтральных оттенков с любым классическим принтом.
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