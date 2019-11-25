Стильные образы с кепи

В топе модных женских головных уборов - кепи. Немного брутальные, чуточку дерзкие, они выгодно подчеркивает активную женственность современных леди. Материалами для трендовых кепи служат кожа, гобелен, парча, клетчатые и цветочные ткани. Форма - от лаконичной до оверсайз.



Модные в этом сезоне кепи называют Newsboy Caps - то есть шапки газетчиков. В прошлом такие головные уборы носили английские пролетарии, мещане и уличные торговцы. А также Вахтанг Кикабидзе в "Мимино", как и весь советский Кавказ.



Считается, что грузинские кепки появились из-за итальянского тенора. Сальваторе Кокуцца в конце 19 века выступал в Тифлисской опере. Когда театр уничтожил пожар, предприимчивый иностранец открыл шапочную мастерскую.





Антиобраз

Все-таки модное кепи не должно быть перегружено декором. А в этом образе блеск явно пытались сделать фишкой. Стразы есть и на кепи, и на сережках, блестит и тень, и сумка. Это ту мач. К тому же первенство за внимание давно выиграл тигровый шарф. Из-за блеска и яркого принта кепи совершенно потерялась.

Первый стильныйобраз

У нас есть интересная кепи в спортивной стилистике. Поддерживаем такими же аксессуарами. С этой задачей отлично справляется объемная сумка через плечо. Обратите внимание! У нас фон нейтральный и единственный солнечный акцент.

Второй стильный образ