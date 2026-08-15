"Важно предусмотреть все детали": Павлюченко о новых выплатах на детей

Краткий пересказ от ИИ

Правительство предложило кардинально пересмотреть подход к выплатам пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Если сейчас детские пособия - фиксированная сумма, одинаковая для всех, то после реализации механизма выплаты будут зависеть от того, сколько зарабатывал родитель до выхода в декрет.

Это должно снизить опасения работающих женщин о падении доходов. Президент, поддержав идею правительства, поставил ключевой вопрос: станет ли такой стимул реальным импульсом для рождаемости?

Подробностями о нововведении Виктория Шаркова поинтересовалась у председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталии Павлюченко.

"Государственная поддержка семьи, воспитывающей детей, - это, безусловно, национальный приоритет белорусского государства, - отметила парламентарий. - Это решение - это уровень закона о госпособиях семьям, воспитывающим детей. Сейчас идет активная работа над разработкой законопроекта. Мы вместе с коллегами из Министерства труда и социальной защиты работаем над нормами. В предстоящую осеннюю сессию этот законопроект будет представлен непосредственно уже в парламент".

Наталия Павлюченко отметила, что после принятия закона в ряд подзаконных актов на уровне правительства будут прописываться определенные действенные механизмы, в развитие будут оперативно подготовлены документы и запущена система. "Технически нужно все решения предусмотреть, потому что сейчас у каждой мамы либо у каждого отца, который будет воспитывать детей, будет своя индивидуальная расчетная программа под пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Поэтому все эти механизмы в настоящее время в проработке, они очень активно рассматриваются. Очень важно сейчас предусмотреть все детали, все мелочи, чтобы ничего нельзя было упустить. И в максимально короткие сроки он будет принят", - отметила она.

Отвечая на вопрос о финансовой защищенности семей с детьми, сенатор отметила, что в первую очередь это послужит тем механизмом, который позволит снизить негативные тенденции, которые сегодня есть в рождении детей. "Мы знаем, что с каждым годом происходит снижение рождаемости. Поэтому здесь стабилизация динамики, безусловно, просматривается, - считает парламентарий. - Что касается уровня материального обеспечения, то вкупе с другими мерами (а мы знаем, что семья при рождении первого ребенка получает у нас более 5,3 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка более 7,4 тыс. рублей) ежемесячное материальное пособие по уходу до 3 лет - это серьезная составляющая. Ведь на первых порах нужно много всего: и коляска, и кроватка, и одежда ребенку. И, конечно, эти все моменты всегда вызывают определенные опасения у родителей, как все сложится".

"Сегодня у нас осознанное молодое поколение, которое подходит к воспитанию детей очень серьезно и вдумчиво, - считает Наталия Павлюченко. - И когда ребенок рождается, мы видим, что молодое общество думает и про образование своего будущего малыша, и про те условия, в которых он будет жить. Поэтому, конечно, это все скажется благотворно".