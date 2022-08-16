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Стимулирующие надбавки за работу в июле выплатили всему медицинскому персоналу страны

Напомним, их ввели по поручению Президента взамен так называемых ковидных выплат. Ранее их получали лишь те медики, которые работали в красных зонах или с пациентами, заболевшими коронавирусом. Такое финансовое поощрение охватывало примерно 40 % работников сферы здравоохранения. Теперь надбавку получает каждый медработник в зависимости от сложности труда. К примеру, для медперсонала скорой помощи, участковой службы и фельдшерско-акушерских пунктов стимулирующие выплаты составили 135 % от оклада. Так, для врачей высшей категории это свыше 540 рублей. 200 % от оклада - надбавки у работников отделений анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации.

Министерством здравоохранения был осуществлен мониторинг начислений и выплаты заработной платы. Проверялись все расчетные листочки. Т. е. сотрудники Минздрава и отраслевого профсоюза выезжали в организации здравоохранения, в регионы. Там, куда мы не доехали, были проведены перекрестные проверки, когда проверялись расчетные листочки абсолютно всех медицинских работников. Т. е. надбавка плюсом не за счет уменьшения.
Елена Крутова, замначальника управления Министерства здравоохранения Беларуси

Такие мониторинги по выплатам надбавок для медперсонала Министерство здравоохранения продолжит и далее. Вопрос и на личном контроле министра.

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