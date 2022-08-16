Стимулирующие надбавки за работу в июле выплатили всему медицинскому персоналу страны

Министерством здравоохранения был осуществлен мониторинг начислений и выплаты заработной платы. Проверялись все расчетные листочки. Т. е. сотрудники Минздрава и отраслевого профсоюза выезжали в организации здравоохранения, в регионы. Там, куда мы не доехали, были проведены перекрестные проверки, когда проверялись расчетные листочки абсолютно всех медицинских работников. Т. е. надбавка плюсом не за счет уменьшения.

Елена Крутова, замначальника управления Министерства здравоохранения Беларуси