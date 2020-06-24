3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стипендиаты фонда Президента есть в Минской государственной гимназии-колледже искусств
В 1996 году в Республике Беларусь созданы специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Настя Рудзкая отправилась в Минскую государственную гимназию-колледж искусств и познакомилась с ребятами - стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь.
12-летняя Евдокия, учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств, победила во многих международных конкурсах. Евдокия успевает не только учиться, но и посещать много кружков. Времени хватает на все!
Получить президентскую стипендию непросто. Хороших оценок недостаточно. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусства. Так, Полина, студентка Минской государственной гимназии-колледжа искусств, во время поступления в колледж была первой при зачислении и блестяще сдала внутренние экзамены - все на 10 баллов!
Юные дарования не представляют и дня без живописи. Ксения признается: рисованием занимается с детства и сейчас не может представить свою жизнь без творчества. Каждый рисунок - проявление частички души. Шанс выразить то, что невозможно описать словами.
Эти заслуги - результат ежедневной работы, усидчивости, целеустремленности ребят. Талантами земля полнится, но не каждый может раскрыть то, чем он обладает. За каждой историей успеха стоит преподаватель, который помогает ребятам совершенствоваться с каждым днем.
Сейчас у ребят есть стимул совершенствовать свое мастерство и завоевывать новые награды. Желаем юным гениям успехов и больших побед!
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов