Стипендиаты фонда Президента есть в Минской государственной гимназии-колледже искусств

В 1996 году в Республике Беларусь созданы специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Настя Рудзкая отправилась в Минскую государственную гимназию-колледж искусств и познакомилась с ребятами - стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь.



12-летняя Евдокия, учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств, победила во многих международных конкурсах. Евдокия успевает не только учиться, но и посещать много кружков. Времени хватает на все!



Получить президентскую стипендию непросто. Хороших оценок недостаточно. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусства. Так, Полина, студентка Минской государственной гимназии-колледжа искусств, во время поступления в колледж была первой при зачислении и блестяще сдала внутренние экзамены - все на 10 баллов!



Юные дарования не представляют и дня без живописи. Ксения признается: рисованием занимается с детства и сейчас не может представить свою жизнь без творчества. Каждый рисунок - проявление частички души. Шанс выразить то, что невозможно описать словами.



Эти заслуги - результат ежедневной работы, усидчивости, целеустремленности ребят. Талантами земля полнится, но не каждый может раскрыть то, чем он обладает. За каждой историей успеха стоит преподаватель, который помогает ребятам совершенствоваться с каждым днем.



Сейчас у ребят есть стимул совершенствовать свое мастерство и завоевывать новые награды. Желаем юным гениям успехов и больших побед!



