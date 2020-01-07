Стипендии и денежные премии будут выплачены 77 победителям международных олимпиад и конкурсов

Согласно распоряжению Главы государства, из них 19 человек получат специальный нагрудный знак лауреата спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Премиями поощрены и более 160 педагогов.



Дополнительно будут выделены средства четырем научно-техническим молодежным объединениям. Среди них техническая академия Минского государственного дворца детей и молодежи, научно-исследовательские лаборатории "Биофизика и клеточные технологии" БГУ и "Флора и растительность" Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины, студенческое бюро "Водное и коммунальное хозяйство" БНТУ.



