Стипендии Президента Беларуси назначены 64 молодым ученым

В соответствии с распоряжением назначены стипендии Президента Республики Беларусь 64 молодым ученым, в том числе 3 докторам наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 26 молодым ученым без степени в возрасте до 30 лет.