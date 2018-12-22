Стипендии Президента Беларуси назначены 94 молодым ученым

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко. В числе стипендиатов - 12 докторов и 55 кандидатов наук, 27 ученых без степени. Это представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, а также аграрных, социальных и гуманитарных наук.Их достижения имеют научную и практическую значимость для социально-экономического развития Беларуси. А новизна исследований подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, по многим разработкам получены патенты на изобретения.