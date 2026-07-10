Гарантированное трудоустройство и соцподдержка - как учатся целевики в Марьиногорском колледже

Аграрные специальности в топе популярных в текущей вступительной кампании. У абитуриентов-целевиков сейчас горячая пора. Если в вузах для них уже завершились вступительные испытания, то в колледжах подача документов стартует 18 июля.

Бонус для целевиков - доплаты к стипендии, гарантированное место практики, а затем и рабочее место, поддержка наставников.

Целевое обучение - уверенный старт в профессию

Свободное время между летними экзаменами первокурсница Марьиногорского аграрно-технического колледжа Мария Фауст проводит с максимальной пользой. Профильные предметы ждут будущего техника-технолога на 2-м курсе, пока экспресс-погружение в инновации точного земледелия.

Осознанный выбор и желание вернуться на малую родину. Мария Фауст из Солигорского района решила продолжить семейную трудовую династию. Поступила в колледж на бюджетное отделение по целевому направлению с родного сельхозпредприятия "Добрица".

Мария Фауст, учащаяся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа:

"Начисляют 20 базовых величин с 1-го семестра, по окончании 1-го семестра мне платят по среднему баллу. Целевое обучение - это стимул продвижения для молодых специалистов, то есть они могут не думать о распределении после окончания образования, сразу же пойти на место, откуда взяли договор".

Кроме гарантированного места работы, учащиеся по целевому направлению уже во время учебы получают дополнительную поддержку. Большинство организаций - заказчиков кадров предлагает доплату к стипендии, поощряет стремление к знаниям.

Василий Такун, учащийся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа:

"Я взял целевое направление, чтобы быть уверенным в своем будущем рабочем месте. И организация как молодого специалиста меня поддерживает выплатами в виде трех базовых величин. Выбрал я этот колледж, потому что он ближе к дому. Да и в целом хотел с детства сюда поступить. У меня тут брат учился и дед".

Для целевиков отдельный конкурс. Если не прошел, можно поступать на общих условиях. С 18 июля начинается прием документов. К слову, в этом колледже открыты двери и для выпускников 11 классов.

Дмитрий Ленок, замдиректора Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа:

"Из года в год мы увеличиваем число целевых мест. Это и заинтересованность ребят, это и в первую очередь заинтересованность организаций - заказчиков кадров, потому что это гарантия специалиста, которую они получат через 2,5-3,5 года от нашего учебного заведения к себе в распоряжение. Эта форма привлекает ребят из-за льготного поступления. В первую очередь мы рассматриваем абитуриентов с целевыми договорами".

"Колледж - предприятие" - такая интеграция учреждений образования с реальным сектором экономики работает на опережение кадрового дефицита. В стране без малого 7 тыс. целевых мест подготовлено к новому учебному году на уровне среднего специального образования.

В этом году в Марьиногорском аграрно-техническом колледже ожидают 60 первокурсников по целевым направлениям, чьи рабочие места уже забронированы. Их предоставляют около полусотни топовых предприятий страны. Будущие техники-механики, электрики и технологи выбирают не просто востребованный диплом, а готовый карьерный кейс со студенческой скамьи.

Молодой специалист Анна Буйновская - выпускница Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Целевой договор привел ее в филиал агрокомбината "Дзержинский", где детская мечта превратилась в любимое дело.

Анна Буйновская, ветврач филиала "Правда-АГРО" агрокомбината "Дзержинский":

"Моя главная задача - профилактика и лечение крупного рогатого скота, особенно молодняка. Кроме того, я веду ветеринарную документацию и журналы. В агрокомбинате очень хорошая зарплата. Кроме того, филиалы и сам агрокомбинат предоставляют жилье молодым специалистам. Также есть доплаты для молодых специалистов".

Гарантированное трудоустройство, соцподдержка и практика у опытных мастеров. В основе этого успеха - продуманная стратегия целевой подготовки. Это помогает раскрыть потенциал молодых специалистов на пользу родной земли, обеспечивая неразрывную преемственность поколений.